Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 18:16

Любимый торт наполеон в домашних условиях: рецепт классического десерта

Торт наполеон Торт наполеон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Торт наполеон — это один из самых известных десертов, который любят в каждой семье уже несколько поколений. Этот многослойный торт с хрустящими коржами и кремом — символ праздников и уюта. Приготовление его может показаться сложным, но если следовать пошаговой инструкции, то можно порадовать своих близких настоящим домашним шедевром. Делимся простым и понятным рецептом.

Список ингредиентов

Для крема понадобятся:

  • молоко — 1 л;
  • сахарный песок — 300 г;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • хлебопекарная мука — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 200 г.

На тесто возьмите ингредиенты:

  • хлебопекарная мука — 600 г;
  • сливочное масло — 250 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • сметана (берите пожирнее, не менее 20%) — 200 г;
  • вода питьевая — 100 мл;
  • щепотка соли.

Готовим торт наполеон дома Готовим торт наполеон дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простой рецепт

В подходящей емкости соедините муку с нарезанным сливочным маслом (важно, чтобы оно было холодное, а не подтаявшее). Перетрите в крошку. Отправьте туда же одно куриное яйцо, сметану. Залейте воду и добавьте щепотку соли. Замесите тесто, разделите его на 10–12 частей и отправьте где-то на час в холодильник.

Достаньте тесто из холодильника. Каждый кусок раскатайте в тонкий круглый пласт. Получившиеся коржи выпекайте по одному в духовом шкафу, пока не подрумянятся, около 10 минут. Рекомендуемая температура — 200 градусов. Готовые коржи охладите.

В ковшике нагрейте молоко, не доводя до кипения. В отдельной емкости яйца с сахарным песком и мукой взбейте до однородности. Аккуратно, тонкой струйкой вливайте горячее молоко туда же. Не забывайте постоянно мешать.

Отправьте смесь обратно на плиту, варите, помешивая, пока не загустеет. Тогда уберите с конфорки, добавьте еще масло и ванильный сахар. Охладите.

Мы на финишной прямой. Осталось промазать каждый корж получившийся кремовой массой, положив их друг на друга, собирая торт наполеон. Верхний коржик и бока тоже не забудьте смазать кремом. Оставьте чуть-чуть крема, чтобы промазать десерт перед подачей. Уберите наполеон в холодильник: ему понадобится 5–8 часов, чтобы пропитаться.

Перед подачей посыпьте лакомство измельченными обрезками коржей или орехами.

Полезная информация о торте наполеон:

  • Чтобы коржи оставались хрустящими, раскатывайте их очень тонко.
  • Для разнообразия вкуса в крем можно добавить немного ликера или коньяка.
  • Калорийность: 350 ккал на 100 г.
  • Время приготовления: около восьми часов (с учетом пропитки).

Ранее мы рассказывали, как приготовить очень пышную шарлотку с яблоками.

Читайте также
Бисквитный торт со сгущенкой за 15 минут: пошаговый рецепт любимого десерта без сложных ингредиентов — слопает вся семья
Общество
Бисквитный торт со сгущенкой за 15 минут: пошаговый рецепт любимого десерта без сложных ингредиентов — слопает вся семья
Забудьте о полуфабрикатах! Эти домашние палочки из рыбы стали моим личным хитом
Общество
Забудьте о полуфабрикатах! Эти домашние палочки из рыбы стали моим личным хитом
В тандеме с картошечкой: простой рецепт курицы в духовке — очень сочно
Семья и жизнь
В тандеме с картошечкой: простой рецепт курицы в духовке — очень сочно
«Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента
Семья и жизнь
«Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента
Варенье из инжира — лучше, чем на Востоке! 8 идеальных рецептов на зиму
Общество
Варенье из инжира — лучше, чем на Востоке! 8 идеальных рецептов на зиму
блюда
десерты
кулинария
кухня
лакомства
наполеон
рецепт
рецепты
торты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
Появилось видео спасения пропавшей в горах Южного Урала туристки
Киев увеличил военные расходы на миллиарды долларов
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.