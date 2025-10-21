Любимый торт наполеон в домашних условиях: рецепт классического десерта

Торт наполеон — это один из самых известных десертов, который любят в каждой семье уже несколько поколений. Этот многослойный торт с хрустящими коржами и кремом — символ праздников и уюта. Приготовление его может показаться сложным, но если следовать пошаговой инструкции, то можно порадовать своих близких настоящим домашним шедевром. Делимся простым и понятным рецептом.
Список ингредиентов
Для крема понадобятся:
- молоко — 1 л;
- сахарный песок — 300 г;
- куриные яйца — 4 шт.;
- хлебопекарная мука — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 200 г.
На тесто возьмите ингредиенты:
- хлебопекарная мука — 600 г;
- сливочное масло — 250 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- сметана (берите пожирнее, не менее 20%) — 200 г;
- вода питьевая — 100 мл;
- щепотка соли.
Простой рецепт
В подходящей емкости соедините муку с нарезанным сливочным маслом (важно, чтобы оно было холодное, а не подтаявшее). Перетрите в крошку. Отправьте туда же одно куриное яйцо, сметану. Залейте воду и добавьте щепотку соли. Замесите тесто, разделите его на 10–12 частей и отправьте где-то на час в холодильник.
Достаньте тесто из холодильника. Каждый кусок раскатайте в тонкий круглый пласт. Получившиеся коржи выпекайте по одному в духовом шкафу, пока не подрумянятся, около 10 минут. Рекомендуемая температура — 200 градусов. Готовые коржи охладите.
В ковшике нагрейте молоко, не доводя до кипения. В отдельной емкости яйца с сахарным песком и мукой взбейте до однородности. Аккуратно, тонкой струйкой вливайте горячее молоко туда же. Не забывайте постоянно мешать.
Отправьте смесь обратно на плиту, варите, помешивая, пока не загустеет. Тогда уберите с конфорки, добавьте еще масло и ванильный сахар. Охладите.
Мы на финишной прямой. Осталось промазать каждый корж получившийся кремовой массой, положив их друг на друга, собирая торт наполеон. Верхний коржик и бока тоже не забудьте смазать кремом. Оставьте чуть-чуть крема, чтобы промазать десерт перед подачей. Уберите наполеон в холодильник: ему понадобится 5–8 часов, чтобы пропитаться.
Перед подачей посыпьте лакомство измельченными обрезками коржей или орехами.
Полезная информация о торте наполеон:
- Чтобы коржи оставались хрустящими, раскатывайте их очень тонко.
- Для разнообразия вкуса в крем можно добавить немного ликера или коньяка.
- Калорийность: 350 ккал на 100 г.
- Время приготовления: около восьми часов (с учетом пропитки).
