Любимый торт наполеон в домашних условиях: рецепт классического десерта

Торт наполеон — это один из самых известных десертов, который любят в каждой семье уже несколько поколений. Этот многослойный торт с хрустящими коржами и кремом — символ праздников и уюта. Приготовление его может показаться сложным, но если следовать пошаговой инструкции, то можно порадовать своих близких настоящим домашним шедевром. Делимся простым и понятным рецептом.

Список ингредиентов

Для крема понадобятся:

молоко — 1 л;

сахарный песок — 300 г;

куриные яйца — 4 шт.;

хлебопекарная мука — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сливочное масло — 200 г.

На тесто возьмите ингредиенты:

хлебопекарная мука — 600 г;

сливочное масло — 250 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

сметана (берите пожирнее, не менее 20%) — 200 г;

вода питьевая — 100 мл;

щепотка соли.

Готовим торт наполеон дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простой рецепт

В подходящей емкости соедините муку с нарезанным сливочным маслом (важно, чтобы оно было холодное, а не подтаявшее). Перетрите в крошку. Отправьте туда же одно куриное яйцо, сметану. Залейте воду и добавьте щепотку соли. Замесите тесто, разделите его на 10–12 частей и отправьте где-то на час в холодильник.

Достаньте тесто из холодильника. Каждый кусок раскатайте в тонкий круглый пласт. Получившиеся коржи выпекайте по одному в духовом шкафу, пока не подрумянятся, около 10 минут. Рекомендуемая температура — 200 градусов. Готовые коржи охладите.

В ковшике нагрейте молоко, не доводя до кипения. В отдельной емкости яйца с сахарным песком и мукой взбейте до однородности. Аккуратно, тонкой струйкой вливайте горячее молоко туда же. Не забывайте постоянно мешать.

Отправьте смесь обратно на плиту, варите, помешивая, пока не загустеет. Тогда уберите с конфорки, добавьте еще масло и ванильный сахар. Охладите.

Мы на финишной прямой. Осталось промазать каждый корж получившийся кремовой массой, положив их друг на друга, собирая торт наполеон. Верхний коржик и бока тоже не забудьте смазать кремом. Оставьте чуть-чуть крема, чтобы промазать десерт перед подачей. Уберите наполеон в холодильник: ему понадобится 5–8 часов, чтобы пропитаться.

Перед подачей посыпьте лакомство измельченными обрезками коржей или орехами.

Полезная информация о торте наполеон:

Чтобы коржи оставались хрустящими, раскатывайте их очень тонко.

Для разнообразия вкуса в крем можно добавить немного ликера или коньяка.

Калорийность: 350 ккал на 100 г.

Время приготовления: около восьми часов (с учетом пропитки).

