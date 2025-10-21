«Топит» за войну и ядерное оружие: чего ждать РФ от нового премьера Японии

Санаэ Такаити стала новым премьер-министром Японии. Это первый случай в истории страны, когда женщина занимает пост главы правительства. Такаити известна своими милитаристскими, консервативными и проамериканскими взглядами. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что на Западе давно ждали прихода этой «верной ученицы» Синдзо Абэ к власти. Что изменится в позициях Токио после ее победы и как будут развиваться отношения Японии с Россией — в материале NEWS.ru.

Кто возглавил правительство Японии

Об избрании лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити новым главой японского правительства было объявлено 21 октября. Предыдущий кабинет министров во главе с Сигэру Исибой в полном составе ушел в отставку. Исиба занимал пост премьер-министра около года и был главой ЛДП до Такаити, однако покинул этот пост из-за внутрипартийного кризиса нынешней осенью.

Эксперт общества «Россия — Япония» Олег Казаков в беседе с NEWS.ru отметил, что Такаити — политик, способный решить проблемы политической консолидации, которые сохраняются в Стране восходящего солнца.

«Она стала лидером Либерально-демократической партии, проявив определенную силу воли и мудрость. После того как „Комэйто“ (оппозиционная японская правоцентристская партия. — NEWS.ru) оставила правящую коалицию, Такаити тут же нашла на ее место другую партию — „Ниппон иссин но кай“ (Партия инноваций Японии), которая стала основой для ее победы», — пояснил он.

Эксперт считает, что перед Такаити стоит непростая задача, провал которой может стоить ей премьерского кресла.

«Должность премьер-министра в Японии консолидирующая. Она предполагает, что глава правительства должен быть таким, чтобы народ его поддерживал. А народ в Японии имеет разные позиции. И здесь как раз Такаити должна не просто проводить какую-то „свою“ политику, в том числе националистического толка, а учитывать мнение и коалиции в целом, и оппозиционных партий с тем, чтобы не вылететь со своего поста раньше времени», — указал специалист.

Здание японского парламента Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о Санаэ Такаити

Такаити 64 года, она родилась в городе Яматокорияма префектуры Нара. В 1984 году окончила факультет делового администрирования Университета Кобе. С 1993 года является членом палаты представителей. За свою политическую карьеру сменила несколько министерских должностей, включая пост главы Министерства экономической безопасности и Министерства внутренних дел и коммуникаций.

Такаити выступает за пересмотр так называемой Мирной статьи японской конституции, которая провозглашает отказ государства от войны как способа разрешения международных споров. Новый премьер также ставит под сомнение необходимость соблюдения «трех неядерных принципов»: не обладать, не создавать и не размещать на своей территории ядерное оружие. В опроснике газеты «Асахи» для претендентов на пост премьера на вопрос о том, следует ли соблюдать эти запреты, Такаити из пяти возможных вариантов выбрала «в какой-то степени против».

Она также известна как сторонница убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ и придерживается экспансионистской экономической модели. Такаити обещала удвоить объемы экономики в ближайшие 10 лет за счет масштабных госинвестиций в новые технологии, инфраструктуру, производство продуктов питания и прочие сферы экономической безопасности.

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в разговоре с NEWS.ru назвал Такаити «верной ученицей Абэ». Он не сомневается, что при ней кабмин сохранит тенденции, наметившиеся еще в период правления убитого премьера.

«В первую очередь Япония будет прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности по линии Сил самообороны, то есть фактически по военному направлению», — подчеркнул эксперт.

Однако Казаков считает, что у Японии сейчас нет необходимых ресурсов для наращивания военной мощи. По его словам, местное общество «не горит желанием выкапывать из-под сакуры старые самурайские мечи и идти куда-то воевать».

Солдаты Сухопутных сил самообороны Японии Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как изменятся отношения Японии с Россией и США

Обозреватели газеты The Washington Post считают, что политические взгляды Такаити, без сомнений, найдут отклик у президента США Дональда Трампа, придерживающегося лозунга «Америка прежде всего». Такие же принципы, отмечает издание, исповедует и новый премьер Японии, но в отношении своей страны.

По мнению Стрельцова, Вашингтон давно рассчитывал на приход Такаити к власти. Эксперт ожидает усиления японо-американского альянса в политических и экономических вопросах. При этом отношения Токио с Москвой после выборов нового премьера вряд ли будут пересмотрены, полагает он.

«В Японии нет никаких политических сил, которые бы занимали дружественные нам позиции. Поэтому я не вижу никаких предпосылок к тому, что что-то изменится. Япония в этом смысле очень зависит от Америки. Если что-то будет изменено в российско-американских отношениях в лучшую сторону, то это повлияет и на отношения Токио и Москвы», — подчеркнул историк.

Казаков отметил, что Синдзо Абэ старался максимально укрепить контакты с Россией, поэтому с «враждебной позицией» Токио по отношению к Москве не все так однозначно. Эксперт полагает, что Трамп будет пытаться давить на Японию в экономическом плане. Такаити в свою очередь постарается удержать ту часть экономики, которая связана с РФ. Однако пока света в конце туннеля в контексте российско-японских отношений в целом не видно, добавил аналитик.

«Но, с другой стороны, мы понимаем, что Россия и Япония — соседи, у нас есть общие интересы, и то, что отношения в экономике между нашими странами сильно испорчены, товарооборот упал больше чем в три раза, это ненормальная, но временная ситуация, обусловленная политической конъюнктурой», — резюмировал Казаков.

Читайте также:

Белоусов спуску не даст: «Бастионы» на Курилах накажут Японию за провокации

Зеленскому конец: США обвинили Киев в создании военной диктатуры

«Убил» СССР и «лег» под Запад: пять преступлений Горбачева перед Родиной