Белоусов спуску не даст: «Бастионы» на Курилах накажут Японию за провокации

Китайские СМИ пишут, что Россия поставила Японию на место после провокации у Курильских островов. В ответ на размещение в регионе американских ракетных систем Typhon Москва защитила свои территории истребителями из Арктики и береговыми ракетными комплексами «Бастион». Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что напряженность в регионе нагнетается усилиями США. Для чего Вашингтон добивается дестабилизации у Курил и как эти действия угрожают безопасности России — в материале NEWS.ru.
Как Япония провоцирует Россию
Китайское издание Sohu обратило внимание, что Япония разместила вблизи побережья Курильских островов американские системы Typhon, которые могут быть оснащены зенитными ракетами SM-6 с дальностью полета до 460 км. Это означает, что в зоне поражения комплексов оказались территория от Владивостока до Хабаровска, а также часть Китая.
Typhon были развернуты на базе Корпуса морской пехоты США в Ивакуни на юго-западе Японии на время проведения военных маневров «Решительный дракон». Учения будут продолжаться до 25 сентября, после чего системы должны свернуть. Однако и Россия, и КНР не исключают, что временное размещение превратится в постоянное военное присутствие.
Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отметил, что американскому руководству выгодно нагнетать напряжение в регионе.
«США на этом зарабатывают. Дональд Трамп предельно откровенен — американцы готовы продавать Европе оружие с небольшой, 10-процентной наценкой. Поэтому чем более напряженная обстановка в мире, тем больше они заработают на продаже оружия всем подряд, включая ту же Японию», — пояснил аналитик.
Как Россия отвечает на угрозу из Японии
Как пишут китайские обозреватели, жесткий ответ России на потенциальные провокации у Курильских островов не заставил себя долго ждать. Москва не только разместила на архипелаге ракетный комплекс «Бастион» с ракетами «Оникс», обладающими дальностью полета от 300 до 800 км, но и перебросила в регион истребители из Арктики.
При этом ранее РФ также проводила в этой акватории командно-штабные учения Тихоокеанского флота. В ходе маневров были произведены стрельбы по надводным и наземным целям с атомных подводных лодок «Красноярск» и «Омск». Мишени были успешно поражены на расстоянии, превышающем 1000 км.
Зачем Япония и США провоцируют Россию и Китай
Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в конце августа заявила, что размещение Typhon у российских границ грозит дестабилизацией.
«Рассматриваем это как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира», — отметила дипломат.
По словам Онуфриенко, Силы самообороны Японии активно обзаводятся наступательными вооружениями, что не устраивает часть правящих элит страны. Дело в том, что в последние годы Токио взял курс на ремилитаризацию и пытается обойти или вовсе отменить одну из статей собственной конституции, которая провозглашает отказ от войны как способа разрешения международных споров.
«Япония тратит все больше сил на новые вооружения. Все это делается под перспективу агрессивных действий России или Китая. При этом здравый смысл в Токио отдыхает. Никто не задается вопросом — а зачем вообще России Япония? Зачем нам несчастные 70 млн человек на клочке суши?» — заметил собеседник.
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в беседе с NEWS.ru отметил, что действия Токио и Вашингтона чреваты не столько конфликтом России и Японии, сколько открытой конфронтацией Штатов и КНР.
«Американцы никогда не сталкивались с тем, что им будут противостоять два более-менее равных противника — Россия и Китай. Применительно к Китаю американцы решили, что пока еще он значительно отстает от Америки, но идет по пути наращивания [стратегических вооружений]. США могут компенсировать это за счет развертывания вблизи Китая ракет средней дальности. КНР своими ракетами средней дальности до Америки не достанет. А Штаты, развернув их в Японии, до Китая достанут. Японии это приятно, потому что она очень боится Пекина и не очень уверена в гарантиях безопасности со стороны США», — объяснил эксперт.
Читайте также:
Тайный козырь Путина. Чем уникальны чудо-ракеты РФ. Они круче «Орешника»?
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Обойдемся без Маска: новая российская технология связи «похоронит» Starlink