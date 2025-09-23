«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 сентября 2025 в 02:00

Белоусов спуску не даст: «Бастионы» на Курилах накажут Японию за провокации

Боевая работа берегового ракетного комплекса «Бастион» Боевая работа берегового ракетного комплекса «Бастион» Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАС

Китайские СМИ пишут, что Россия поставила Японию на место после провокации у Курильских островов. В ответ на размещение в регионе американских ракетных систем Typhon Москва защитила свои территории истребителями из Арктики и береговыми ракетными комплексами «Бастион». Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что напряженность в регионе нагнетается усилиями США. Для чего Вашингтон добивается дестабилизации у Курил и как эти действия угрожают безопасности России — в материале NEWS.ru.

Как Япония провоцирует Россию

Китайское издание Sohu обратило внимание, что Япония разместила вблизи побережья Курильских островов американские системы Typhon, которые могут быть оснащены зенитными ракетами SM-6 с дальностью полета до 460 км. Это означает, что в зоне поражения комплексов оказались территория от Владивостока до Хабаровска, а также часть Китая.

Typhon были развернуты на базе Корпуса морской пехоты США в Ивакуни на юго-западе Японии на время проведения военных маневров «Решительный дракон». Учения будут продолжаться до 25 сентября, после чего системы должны свернуть. Однако и Россия, и КНР не исключают, что временное размещение превратится в постоянное военное присутствие.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отметил, что американскому руководству выгодно нагнетать напряжение в регионе.

Морская пехота США Морская пехота США Фото: Shutterstock/FOTODOM

«США на этом зарабатывают. Дональд Трамп предельно откровенен — американцы готовы продавать Европе оружие с небольшой, 10-процентной наценкой. Поэтому чем более напряженная обстановка в мире, тем больше они заработают на продаже оружия всем подряд, включая ту же Японию», — пояснил аналитик.

Как Россия отвечает на угрозу из Японии

Как пишут китайские обозреватели, жесткий ответ России на потенциальные провокации у Курильских островов не заставил себя долго ждать. Москва не только разместила на архипелаге ракетный комплекс «Бастион» с ракетами «Оникс», обладающими дальностью полета от 300 до 800 км, но и перебросила в регион истребители из Арктики.

При этом ранее РФ также проводила в этой акватории командно-штабные учения Тихоокеанского флота. В ходе маневров были произведены стрельбы по надводным и наземным целям с атомных подводных лодок «Красноярск» и «Омск». Мишени были успешно поражены на расстоянии, превышающем 1000 км.

Зачем Япония и США провоцируют Россию и Китай

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в конце августа заявила, что размещение Typhon у российских границ грозит дестабилизацией.

«Рассматриваем это как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира», — отметила дипломат.

По словам Онуфриенко, Силы самообороны Японии активно обзаводятся наступательными вооружениями, что не устраивает часть правящих элит страны. Дело в том, что в последние годы Токио взял курс на ремилитаризацию и пытается обойти или вовсе отменить одну из статей собственной конституции, которая провозглашает отказ от войны как способа разрешения международных споров.

Силы самообороны Японии Силы самообороны Японии Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

«Япония тратит все больше сил на новые вооружения. Все это делается под перспективу агрессивных действий России или Китая. При этом здравый смысл в Токио отдыхает. Никто не задается вопросом — а зачем вообще России Япония? Зачем нам несчастные 70 млн человек на клочке суши?» — заметил собеседник.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в беседе с NEWS.ru отметил, что действия Токио и Вашингтона чреваты не столько конфликтом России и Японии, сколько открытой конфронтацией Штатов и КНР.

«Американцы никогда не сталкивались с тем, что им будут противостоять два более-менее равных противника — Россия и Китай. Применительно к Китаю американцы решили, что пока еще он значительно отстает от Америки, но идет по пути наращивания [стратегических вооружений]. США могут компенсировать это за счет развертывания вблизи Китая ракет средней дальности. КНР своими ракетами средней дальности до Америки не достанет. А Штаты, развернув их в Японии, до Китая достанут. Японии это приятно, потому что она очень боится Пекина и не очень уверена в гарантиях безопасности со стороны США», — объяснил эксперт.

