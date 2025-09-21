В Китае раскрыли, чем Путин ответил на провокации Японии и США у Курил

Москва отреагировала на разворачивание Японией и США ракетных комплексов средней дальности Typhon вблизи Курильских островов по принципу «око за око», сообщает китайский портал Sohu. По данным издания, в ответ на эти действия Москва развернула на Курилах ракетный комплекс «Бастион», перебросила из Арктики истребители и привела Тихоокеанский флот в боевую готовность.

Издание уточняет, что подлодки флота также провели пуски крылатых ракет в Охотском море. Китайские аналитики указывают, что президент РФ Владимир Путин таким образом показал возможные последствия дальнейшей милитаризации региона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва настойчиво требует от Токио полного признания итогов Второй мировой войны. В приветственном слове участникам торжественного заседания, посвященного 80-й годовщине победы над милитаристской Японией, дипломат также подчеркнул необходимость осознания Японией своей ответственности за развязывание конфликта.