В МИД раскрыли, чего Россия добивается от Японии Лавров призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

Москва настойчиво призывает Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в приветствии участникам торжественного заседания, посвященного 80-й годовщине победы над милитаристской Японией. Дипломат также призвал к осознанию собственной ответственности за развязывание конфликта.

Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта. <...> [Мы] продолжим разноплановую просветительскую и военно-мемориальную деятельность, направленную на выявление новых свидетельств преступлений официального Токио, — говорится в опубликованном на сайте министерства обращении.

По словам Лаврова, память о совместной борьбе с японским милитаризмом сегодня служит основой для укрепления стратегического партнерства России с Китаем, КНДР, Монголией и другими государствами. Дипломат также связал это с прошедшими в Пекине торжествами по случаю годовщины победы во Второй мировой войне и с празднованием 9 Мая в Москве.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Япония продолжает рассматривать Россию и Китай в качестве своих врагов, несмотря на декларируемый пацифизм. Он отметил, что Токио активно строит современный подводный флот и наращивает военный потенциал. При этом Патрушев выразил надежду на прекращение «бряцания оружием».