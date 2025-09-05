Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 16:52

В МИД раскрыли, чего Россия добивается от Японии

Лавров призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва настойчиво призывает Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в приветствии участникам торжественного заседания, посвященного 80-й годовщине победы над милитаристской Японией. Дипломат также призвал к осознанию собственной ответственности за развязывание конфликта.

Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта. <...> [Мы] продолжим разноплановую просветительскую и военно-мемориальную деятельность, направленную на выявление новых свидетельств преступлений официального Токио, — говорится в опубликованном на сайте министерства обращении.

По словам Лаврова, память о совместной борьбе с японским милитаризмом сегодня служит основой для укрепления стратегического партнерства России с Китаем, КНДР, Монголией и другими государствами. Дипломат также связал это с прошедшими в Пекине торжествами по случаю годовщины победы во Второй мировой войне и с празднованием 9 Мая в Москве.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Япония продолжает рассматривать Россию и Китай в качестве своих врагов, несмотря на декларируемый пацифизм. Он отметил, что Токио активно строит современный подводный флот и наращивает военный потенциал. При этом Патрушев выразил надежду на прекращение «бряцания оружием».

Сергей Лавров
Япония
Россия
Вторая Мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские в Чите задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист группы «Три дня дождя» Викторов впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.