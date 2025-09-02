День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:28

Патрушев раскрыл, какие страны Япония до сих пор считает врагами

Патрушев: Япония до сих пор считает своими врагами Россию и Китай

Япония до сих пор считает своими врагами Россию и Китай, заявил aif.ru помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, пацифизм Токио после Второй мировой войны остался на бумаге: страна постепенно строит сверхсовременный подводный флот.

Токио по-прежнему видит двух врагов — Россию и Китай, — сказал Патрушев.

Помощник президента России выразил надежду на то, что Япония перестанет «бряцать оружием» в сторону РФ и КНР. В то же время он отметил, что Россия наращивает оборонительный потенциал на Дальнем Востоке.

Ранее японское издание The Mainichi призвало власти страны сохранить взаимоотношения с Россией. По мнению обозревателя, Токио не может позволить себе разрыв связей с Москвой. Ключевыми темами для диалога остаются импорт российского газа и переговоры по вопросам рыболовства.

До этого аналитик Игорь Юшков говорил, что Япония увеличивает закупки российского угля благодаря его конкурентной стоимости и выгодным условиям поставок. По словам эксперта, японская сторона рассматривала российские энергоресурсы как «токсичные», но сейчас ситуация кардинально изменилась.

