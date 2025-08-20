Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Энергетик ответил, почему Япония покупает уголь именно у России

Энергетик Юшков: Япония покупает уголь у России из-за его дешевизны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Япония наращивает закупки российского угля из-за его низкой стоимости и выгодных условий поставок, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ранее японская сторона воспринимала энергоресурсы России как токсичные, но теперь ситуация кардинально изменилась.

Если российский уголь раньше Японией воспринимался как некий токсичный продукт, что вроде как нельзя было его у России брать, то сейчас японцы покупают его все смелее. Уголь российский дешевый, поэтому берут его все больше. То есть это одно из лучших предложений на рынке и, соответственно, его выгодно брать. Российские углеводороды и нефть «Сахалина-2» Япония берет, потому что там они являются еще и акционерами. Из других источников нефть они почти не берут, но это всегда так и было. То есть они преимущественно всегда брали нефть именно с сахалинских проектов, а не какую-либо другую российскую нефть, — пояснил Юшков.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Японией в июле 2025 года увеличился на 46,09% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $699 млн (48,2 млрд рублей). При этом страна продолжает воздерживаться от закупок российской нефти за исключением ограниченных объемов с проекта «Сахалин-2», которые привязаны к поставкам СПГ.

