20 августа 2025 в 05:59

Япония резко нарастила товарооборот с Россией

Товарооборот Японии и России вырос в июле на 46% из-за поставок СПГ

Танкер для сжиженного природного газа (СПГ) Танкер для сжиженного природного газа (СПГ) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Товарооборот между Россией и Японией в июле 2025 года увеличился на 46,09% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 103,2 млрд иен (около $699 млн по текущему курсу), свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных, опубликованных Минфином Японии. При этом, как отмечается в статистике, страна продолжает воздерживаться от закупок российской нефти, за исключением ограниченных объемов с проекта «Сахалин-2», которые привязаны к поставкам СПГ.

Рост обеспечен в первую очередь за счет импорта российских энергоресурсов: поставки сжиженного природного газа выросли на 372%, а угля — на 286%. В то же время экспорт японских товаров в Россию практически не изменился, увеличившись всего на 0,1% по сравнению с июлем 2024 года.

Ранее сообщалось, что поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» временно остановлены, сообщает местный портал Pravda со ссылкой на оператора национальных нефтепроводов, компанию Transpetrol. Также энергоносители не получает Венгрия.

Также администрация США рассматривает возможность введения санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ для оказания давления на Россию. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, такие меры призваны склонить Москву к прекращению огня на Украине.

