Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:28

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлены в одной стране

Pravda: поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» приостановлены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» временно остановлены, сообщает местный портал Pravda со ссылкой на оператора национальных нефтепроводов, компанию Transpetrol. Также энергоносители не получает Венгрия.

По данным оператора, проблемы с поставками возникли не на стороне Словакии. По информации телеканала ТА-3, причиной перебоев могли стать удары ВСУ по трубопроводу.

Ранее представитель МИД Мария Захарова на фоне атаки по «Дружбе» назвала представителей власти на Украине «аморальным и кровожадным монстром». Она также отметила, что Киев освоил нелегальный рынок оружия в Европе и «черную» трансплантологию.

Об ударе по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России, изначально рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что поставки временно приостановлены.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что после атаки нефти может лишиться сама Украина. Венгрия не транспортирует энергоносители в Европу из-за санкций, поэтому излишки достаются Киеву, добавил он.

Венгрия
Словакия
трубопровод "Дружба"
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Как гибкость в логистике стала топ-фактором выживания в топливной отрасли
$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля
ВС РФ испепелили все от Одессы до Днепра: ВСУ в панике бегут из Херсона
Диалог в чате и предложение сняться в порно привели к приговору на 15 лет
В Госдуме высказались о «группе поддержки» Зеленского на встрече с Трампом
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.