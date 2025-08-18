Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлены в одной стране

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» временно остановлены, сообщает местный портал Pravda со ссылкой на оператора национальных нефтепроводов, компанию Transpetrol. Также энергоносители не получает Венгрия.

По данным оператора, проблемы с поставками возникли не на стороне Словакии. По информации телеканала ТА-3, причиной перебоев могли стать удары ВСУ по трубопроводу.

Ранее представитель МИД Мария Захарова на фоне атаки по «Дружбе» назвала представителей власти на Украине «аморальным и кровожадным монстром». Она также отметила, что Киев освоил нелегальный рынок оружия в Европе и «черную» трансплантологию.

Об ударе по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России, изначально рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что поставки временно приостановлены.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что после атаки нефти может лишиться сама Украина. Венгрия не транспортирует энергоносители в Европу из-за санкций, поэтому излишки достаются Киеву, добавил он.