18 августа 2025 в 12:37

«Аморальный и кровожадный монстр»: Захарова об атаке ВСУ на нефтепровод

Захарова назвала Украину монстром после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала представителей власти на Украине «аморальным и кровожадным монстром». Так она прокомментировала удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба», ведущему в Венгрию.

Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру, — написала дипломат.

Захарова также заявила, что представители власти на Украине освоили нелегальный рынок оружия в Европе и «черную» трансплантологию. По ее мнению, Киев не остановится не перед чем.

Об ударе по «Дружбе» изначально рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что поставки временно приостановлены.

Между тем глава МИД также считает, что мир стал безопаснее после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, главы государств «заслуживают уважения» за проведение саммита на Аляске. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил Сийярто.

