В Японии призвали принять новый план по России

Власти Японии должны сохранять отношения с Российской Федерацией, несмотря на существующие разногласия, пишет газета The Mainichi. По мнению обозревателя издания, Токио не может позволить себе разрыв отношений с Москвой. Между странами необходимо выстроить такую модель взаимодействия, которая позволит обсуждать важные вопросы, подчеркнул он. Среди ключевых тем выделяются импорт российского природного газа и ведение переговоров по вопросам рыбного промысла.

Россия была и остается нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что японская автомобильная компания Toyota не планирует возвращаться на российский рынок в обозримом будущем. При этом в Россию продолжаются поставки запчастей для реализованных автомобилей. Представители компании уточнили, что в страну поставляются только те комплектующие, на которые не распространяются санкционные ограничения.

До этого аналитик Игорь Юшков говорил, что Япония увеличивает закупки российского угля благодаря его конкурентной стоимости и выгодным условиям поставок. По словам эксперта, японская сторона рассматривала российские энергоресурсы как «токсичные», но сейчас ситуация кардинально изменилась. Эксперт отметил, что экономическая целесообразность перевешивает политические соображения, что приводит к росту объемов закупок.