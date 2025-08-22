В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россию

В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россию Представитель Toyota Хасэгава: компания не вернется в Россию в ближайшее время

Автомобильная компания Toyota не намерена возвращаться на российский рынок в ближайшем будущем, заявила старший специалист по корпоративным коммуникациям корпорации Каори Хасэгава. По ее словам, которые приводит Autonews.ru, при этом в РФ продолжают поставляться запчасти для ранее реализованных машин.

Toyota не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и возобновлять продажи новых автомобилей, которые в любом случае подпадают под санкции, — поделилась Хасэгава.

Представитель компании добавила, что сейчас в России поставляются те запчасти, на которые не распространяются санкции. Она подчеркнула, что в стране по-прежнему остается большое количество клиентов, несмотря на остановку официального экспорта и продаж.

Ранее автоэксперт Сергей Шерстенников заявил, что автопарк России продолжит стареть в ближайшие годы, несмотря на появление новых китайских марок. По его словам, даже популярные бренды вроде Toyota не смогут изменить ситуацию из-за ограниченных поставок новых автомобилей.