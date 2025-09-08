Отставка премьера обернулась для Японии серьезным кризисом NYT: Япония погрузилась в кризис после ухода премьера Исибы

Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы ознаменовала начало серьезного кризиса в стране, считают в издании The New York Times. Авторы пишут, что государство может вернуться к временам политической нестабильности и частой смене властей.

Не исключено, что Япония также может пойти по пути популизма, отметили аналитики. К причинам отставки СМИ отнесли рост инфляции до 3%, недовольство молодежи экономической ситуацией, антииммигрантские настроения и ухудшение взаимоотношений с союзниками.

Новому премьеру придется столкнуться сразу с несколькими проблемами — экономическими трудностями, ростом цен и усилением Китая. Также Японии придется выстраивать взаимоотношения с администрацией президента США Дональда Трампа, добавили журналисты.

Ранее отмечалось, что Исиба мог принять решение об уходе, чтобы избежать раскола в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии. Провал на парламентских выборах в июле спровоцировал массовые призывы премьера к отставке. Политик занял должность 1 октября 2024 года. 8 сентября будут подведены итоги опроса действующих депутатов от ЛДП на тему досрочного проведения выборов главы партии.