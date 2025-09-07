Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 09:39

Япония останется без премьер-министра

NHK: премьер Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку

Сигэру Исиба Сигэру Исиба Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку, сообщает NHK. Как отмечает издание, он мог принять такое решение , чтобы избежать раскола в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии. Провал на парламентских выборах в июле спровоцировал массовые призывы Исибы к отставке.

Исиба занимал эту должность меньше года. Он занял ее 1 октября 2024 года. 8 сентября будут подведены итоги опроса действующих депутатов от ЛДП на тему досрочного проведения выборов главы партии.

В июле Сигэру Исиба категорически отверг слухи о возможной скорой отставке. Глава правительства опроверг публикации местных средств массовой информации, связывавших его уход с неудачным выступлением Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента.

До этого на выборах в верхнюю палату парламента победил политик Мунэо Судзуки, известный своей пророссийской позицией. Кандидат от правящей Либерально-демократической партии уже был членом верхней палаты от Партии обновления Японии, но вынужден был покинуть ее ряды после критики за визит в Москву.

В марте Сигэру Исиба заявил, что Япония не намерена занимать чью-либо сторону в украинском конфликте, но будет прилагать усилия для сохранения вовлеченности США и укрепления единства G7. Он отметил важность сплоченности западных стран.

