Премьер Японии выступил с решительным заявлением на фоне слухов об отставке Премьер Японии Сигэру Исиба заявил, что не планирует уходить в отставку

Японский премьер-министр Сигэру Исиба категорически отверг слухи о возможной скорой отставке, сообщает Reuters. Глава правительства опроверг публикации местных средств массовой информации, связывавших его уход с неудачным выступлением Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента.

Не было разговора о том, останусь я или уйду в отставку. Некоторые СМИ сообщали об этом, но я никогда не делал подобных заявлений, — сказал Исиба.

Ранее появилась информация, что японский премьер-министр готовится к необычным консультациям с тремя бывшими руководителями правительства — Есихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. По информации осведомленного источника в правительственных кругах, нынешний глава кабинета министров намерен «проявить уважение» к своим предшественникам в ходе предстоящих встреч.

До этого на выборах в верхнюю палату парламента победил политик Мунэо Судзуки, известный своей пророссийской позицией. Кандидат от правящей Либерально-демократической партии уже был членом верхней палаты от Партии обновления Японии, но вынужден был покинуть ее ряды после критики за визит в Москву.