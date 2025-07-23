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23 июля 2025 в 07:07

Япония может остаться без премьер-министра

Премьер-министр Японии намерен уйти в отставку из-за провала партии на выборах

Сигэру Исиба Сигэру Исиба Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен покинуть свой пост до конца августа, сообщает газета Mainichi. По ее информации, соответствующее решение политик может принять из-за провала на выборах правящей Либерально-демократической партии, которую он возглавляет.

Ожидается, что Исиба проведет встречи с тремя бывшими главами правительства — Есихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо, что, по мнению аналитиков, считается нетипичным. Как отметил источник в японском правительстве, премьер «склонит голову перед тремя экс-премьерами».

Ранее из Белой книги — ежегодного доклада Минобороны Японии — за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине со стороны мирового сообщества «заставит Россию заплатить высокую цену». По мнению экспертов, тональность 550-страничного отчета изменилась.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп в одном из своих выступлений забыл имя японского премьера. Говоря о новых торговых пошлинах, американский лидер назвал Исибу «мистером Япония».

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