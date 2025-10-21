В ГД объяснили, когда водитель может избежать наказания за вещества в крови

В ГД объяснили, когда водитель может избежать наказания за вещества в крови Депутат Куринный: водителей не всегда ждет ответственность за лекарства в крови

Выявление запрещенного препарата в крови водителя не всегда является основанием для привлечения к ответственности, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва». Для констатации состояния опьянения требуется заключение врача-нарколога о наличии конкретных признаков нарушения.

Само попадание определенного лекарства в кровь или выявление его в крови не влечет ответственности. Влечет только наличие признаков лекарственного опьянения. Только в этом случае человек будет привлекаться к ответственности, — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность увеличения штрафа за неоплату парковки. Сейчас размер штрафа составляет 3 тыс. рублей, но его планируют увеличить до 4,5–5 тыс. рублей, что соответствует уровню Москвы.

Кроме того, автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун заявил, что российским водителям, скрывающим номерные знаки бумагой, может грозить лишение прав сроком до полутора лет. Специалист отметил, что аналогичное наказание предусмотрено для случаев умышленного сокрытия номеров снегом или грязью.