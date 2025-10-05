Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 04:15

Россиян предупредили о наказании за сокрытие номера машины

Чикун: за скрытый номер у водителя могут забрать права на 1,5 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским водителям, скрывающим номер автомобиля бумажкой, может грозить лишение прав на 1,5 года, заявил РИА Новости автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун. По его словам, такое же наказание может настигнуть и тех, кто закрывает знак грязью или снегом.

В отношении нерадивых автолюбителей, скрывающих номер бумажкой или шторкой — лишение прав на срок от года до полутора лет, — рассказал Чикун.

Специалист напомнил, что раньше за подобный проступок россиянину грозил максимум штраф в пять тысяч рублей. Сейчас же лазейки для правонарушения не осталось, подчеркнул он.

Ранее Минпромторг России обнародовал предварительный перечень автомобилей для таксопарков, которые отвечают требованиям закона о локализации. В список вошли модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers, а также еще более 20 различных марок. Закон о локализации автомобилей такси в российском государстве был принят 23 мая текущего года. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, после чего требования для таксопарков станут обязательными.

Позже АвтоВАЗ подтвердил готовность увеличить производство автомобилей Lada для такси на 100–200 тыс. единиц ежегодно. Компания заявила о возможности скорректировать производственный план на 2026 год.

автомобили
машины
номера
права
