Россиян предупредили о наказании за сокрытие номера машины

Российским водителям, скрывающим номер автомобиля бумажкой, может грозить лишение прав на 1,5 года, заявил РИА Новости автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун. По его словам, такое же наказание может настигнуть и тех, кто закрывает знак грязью или снегом.
В отношении нерадивых автолюбителей, скрывающих номер бумажкой или шторкой — лишение прав на срок от года до полутора лет, — рассказал Чикун.
Специалист напомнил, что раньше за подобный проступок россиянину грозил максимум штраф в пять тысяч рублей. Сейчас же лазейки для правонарушения не осталось, подчеркнул он.
Ранее Минпромторг России обнародовал предварительный перечень автомобилей для таксопарков, которые отвечают требованиям закона о локализации. В список вошли модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers, а также еще более 20 различных марок. Закон о локализации автомобилей такси в российском государстве был принят 23 мая текущего года. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, после чего требования для таксопарков станут обязательными.
Позже АвтоВАЗ подтвердил готовность увеличить производство автомобилей Lada для такси на 100–200 тыс. единиц ежегодно. Компания заявила о возможности скорректировать производственный план на 2026 год.