Россиян предупредили о наказании за сокрытие номера машины Чикун: за скрытый номер у водителя могут забрать права на 1,5 года

Российским водителям, скрывающим номер автомобиля бумажкой, может грозить лишение прав на 1,5 года, заявил РИА Новости автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун. По его словам, такое же наказание может настигнуть и тех, кто закрывает знак грязью или снегом.

В отношении нерадивых автолюбителей, скрывающих номер бумажкой или шторкой — лишение прав на срок от года до полутора лет, — рассказал Чикун.

Специалист напомнил, что раньше за подобный проступок россиянину грозил максимум штраф в пять тысяч рублей. Сейчас же лазейки для правонарушения не осталось, подчеркнул он.

