Стало известно, как дочь Чаплина преклонила колено перед Михалковым Худрук Максимов: дочь Чаплина Джеральдина встала на колено перед Михалковым

Мировые знаменитости кино демонстрируют глубокое уважение к творчеству актера, режиссера и телеведущего Никиты Михалкова, сообщил художественный руководитель видеоотдела его «Студии „ТРИТЭ“» Виталий Максимов в интервью «Газете.Ru». Так, по его словам, дочь Чарли Чаплина Джеральдина во время визита в Москву встала на колено перед российским артистом, выразив таким образом искреннее восхищение его творческим величием.

Это великий человек и потрясающий мастер. Я знаком с ним 40 лет — и 32 года работаю в его студии. <...> Помню, как Джеральдина Чаплин, дочь Чарли Чаплина, приехав в Москву, встала на колено перед Никитой Михалковым на сцене. Это была не показуха, а ее искреннее отношение к величию, — сказал Максимов.

Ранее Михалков в документальном фильме к своему юбилею заявил, что в 1990-е годы в Россию импортировали наиболее слабые образцы западного кинематографа. По словам режиссера, изначально многие ошибочно воспринимали доступ к иностранному кино как «окно в свободный мир».

Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о награждении режиссера медалью ГД за значительный вклад в культурное развитие. В парламенте уточнили, что данная награда является высшей из учрежденных законодательным органом.