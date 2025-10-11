Сценарий незавершенного фильма Чарли Чаплина хотят опубликовать

Издательство Sticking Place Books в скором времени планирует опубликовать сценарий незаконченного последнего фильма легендарного актера Чарли Чаплина, сообщает The Guardian. По информации газеты, он собран из черновиков, раскадровок и набросков, над которыми артист работал в 1977 году в возрасте 88 лет.

Фильм под названием «Урод» представляет собой фантазию о сверхъестественном существе женского пола с крыльями по имени Сарафа, способном исцелять болезни и приносить мир. Сам Чаплин планировал исполнить эпизодическую роль испуганного пьяницы, который наблюдает за тем, как Сарафа пролетает в небе над Лондоном.

Жаль, что фильм не был закончен, ведь он мог бы стать шедевром, — заявил официальный биограф Чаплина Дэвид Робинсон.

На роль Сарафы Чаплин пригласил свою тогда еще юную дочь Викторию. Она вспоминала, что ее отец месяцами изучал движения птиц и хотел найти свой индивидуальный способ передать ощущение полета на экране. Но время подвело: Чаплин так и не смог воплотить свою мечту в жизнь.

