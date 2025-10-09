Документальный фильм Cover-Up («Утаивание») получил овации на спецпоказе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, сообщает РИА Новости. Картина посвящена карьере лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его громким журналистским расследованиям, в том числе материалу о подрыве газопроводов «Северные потоки».

Фильм также рассказывает о ключевых публикациях журналиста, включая материалы о резне в Сонгми во время войны во Вьетнаме и пытках заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейб. Показ, состоявшийся 8 октября, прошел при полном аншлаге — все билеты были распроданы, а публика приветствовала автора стоя.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина стала прикрытием для реальных организаторов подрыва газопроводов «Северный поток». По его мнению, Киеву специально поручили подготовку диверсии, чтобы отвлечь внимание от сил НАТО, а немецкая прокуратура расследует лишь операцию прикрытия, а не настоящих виновников.

До этого лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал наиболее вероятными заказчиками теракта на «Северных потоках» Великобританию, США и Норвегию. Политик отметил, что именно эти страны извлекли наибольшую выгоду из ситуации, начав продавать Европе газ по завышенным ценам.