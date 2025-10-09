Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 18:14

Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Документальный фильм Cover-Up («Утаивание») получил овации на спецпоказе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, сообщает РИА Новости. Картина посвящена карьере лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его громким журналистским расследованиям, в том числе материалу о подрыве газопроводов «Северные потоки».

Фильм также рассказывает о ключевых публикациях журналиста, включая материалы о резне в Сонгми во время войны во Вьетнаме и пытках заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейб. Показ, состоявшийся 8 октября, прошел при полном аншлаге — все билеты были распроданы, а публика приветствовала автора стоя.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина стала прикрытием для реальных организаторов подрыва газопроводов «Северный поток». По его мнению, Киеву специально поручили подготовку диверсии, чтобы отвлечь внимание от сил НАТО, а немецкая прокуратура расследует лишь операцию прикрытия, а не настоящих виновников.

До этого лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал наиболее вероятными заказчиками теракта на «Северных потоках» Великобританию, США и Норвегию. Политик отметил, что именно эти страны извлекли наибольшую выгоду из ситуации, начав продавать Европе газ по завышенным ценам.

фильмы
Нью-Йорк
Северные потоки
показы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, кто подсадил российских детей на игрушки «в гробиках»
В Госдуме призвали возродить советский институт игрушки
«Одесса», мечта поехать на СВО, трое детей: как живет актер Андрей Кайков
В нижегородском университете эвакуировали 450 человек
Отец Джигана одной фразой ответил по поводу развода сына
«Достоевский присутствует»: филолог о творчестве нобелевского лауреата
Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика
Захарова отреагировала на шаг США против россиян
Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа
«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты
Дворник-растлитель: мигрант сел на 14 лет за домогательства к шестикласснице
Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»
В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми
МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области
Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября
Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце
В России выпустят монеты с героем мультфильма
«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США
Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.