Украина стала прикрытием для реальных организаторов подрыва газопроводов «Северный поток», заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, которые передает РИА Новости, Киеву специально поручили подготовку диверсии, чтобы отвлечь внимание от сил НАТО, являющихся настоящими исполнителями.

Украине поставили задачу подготовиться и попытаться реализовать диверсию. Киев этим занимался очень серьезно и тщательно. Но это сделали специально, чтобы отвлечь внимание от реальных исполнителей — сил НАТО, — сказал эксперт.

Кнутов обратил внимание, что через несколько недель после взрывов король Великобритании Карл III наградил высшими наградами британских пловцов морского спецназа за выполнение спецзадания. По мнению эксперта, немецкая прокуратура сейчас расследует лишь операцию прикрытия, а не реальных виновников теракта.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий отмечал, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северного потока» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.