Появились детали исчезновения россиянки в Таиланде

Пропавшую в Таиланде россиянку из Москвы в последний раз видели в компании трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, 30-летняя Мария полгода жила на Пхукете. Девушка пропала с радаров вечером 17 октября, ее ищут уже четыре дня.

Канал отмечает, что около года назад ей диагностировали психическое расстройство. Близкие сообщили о начале у девушки фазы мании — россиянка удалила Telegram, выкинула сим-карту и прекратила общение с друзьями.

Последнее голосовое сообщение она записала с утверждением того, что ее якобы хотят убить родители и ей нужно срочно уехать. В аэропорт она так и не поехала, а камеры зафиксировали ее в компании с трансгендером. Квартира девушки пустует, в поисках задействовано генконсульство РФ.

Близким Марии пишут мошенники с просьбой прислать деньги за сведения о ее местонахождении. Одна из версий допускает, что россиянка могла попасть в рабовладельческий кол-центр.

