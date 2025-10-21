Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 15:57

Появились детали исчезновения россиянки в Таиланде

Пропавшую в Таиланде россиянку из Москвы видели в компании трансгендера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пропавшую в Таиланде россиянку из Москвы в последний раз видели в компании трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, 30-летняя Мария полгода жила на Пхукете. Девушка пропала с радаров вечером 17 октября, ее ищут уже четыре дня.

Канал отмечает, что около года назад ей диагностировали психическое расстройство. Близкие сообщили о начале у девушки фазы мании — россиянка удалила Telegram, выкинула сим-карту и прекратила общение с друзьями.

Последнее голосовое сообщение она записала с утверждением того, что ее якобы хотят убить родители и ей нужно срочно уехать. В аэропорт она так и не поехала, а камеры зафиксировали ее в компании с трансгендером. Квартира девушки пустует, в поисках задействовано генконсульство РФ.

Близким Марии пишут мошенники с просьбой прислать деньги за сведения о ее местонахождении. Одна из версий допускает, что россиянка могла попасть в рабовладельческий кол-центр.

Ранее белорусскую туристку продали на органы в Мьянме и сожгли ее тело. По данным источника, девушка отправилась работать в Таиланд, где оказалась в мошенническом центре.

