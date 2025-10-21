Западу не хватает смелости признать, что Киев уже потерпел поражение в украинском конфликте, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в беседе с изданием Parlamentní listy. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры «не понимают реальности».

Зеленский и западноевропейские лидеры просто не понимают реальности и не хотят признать, что Украина проиграла. Они приложили большие усилия для того, чтобы помочь Украине, но теперь они не в состоянии признать печальный конец, — отметил Шандор.

Также он указал на безнадежную ситуацию в рядах ВСУ. Шандор уточнил, что у Украины почти не осталось солдат, а первоклассные бригады недоукомплектованы на 50%. И даже если дать Киеву технику, то обслуживать ее будет некому, резюмировал генерал.

Ранее военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что западные страны требуют прекращения огня на Украине в связи с неблагоприятной оперативной обстановкой для ВСУ на передовой. Среди наиболее проблемных участков для Киева он выделил Покровское, Константиновское и Северское направления.