Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште

Представители стран «Большой семерки» захотят присутствовать на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, активность могут проявить не только национальные правительства, но и руководство общеевропейских институтов.

Кто захочет присутствовать на встрече Трампа и Путина? Я полагаю, что это Великобритания, Франция, Германия, Италия — то есть европейские страны, которые входят в G7. Они ведущие страны и претендуют на то, чтобы быть везде в первых рядах. Они сильны в Европе и в ЕС, как экономически, так и политически. За исключением Британии, но Лондон влиятелен среди англосаксов. Думаю, поучаствовать захотят не только страны. Речь идет о главе ЕК и руководстве ЕС. У европейских лидеров пролоббирована только одна тема: чтобы мы прекратили боевые действия — это как минимум. А как максимум — чтобы мы ушли с территории как Украины, так и наших освобожденных по Конституции территорий, — пояснил Перенджиев.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты ждут от Канады, Великобритании и Германии наращивания экономического давления на Россию путем согласованных усилий по линии G7. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с главой британского Минфина Рейчел Ривс, министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем и министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.