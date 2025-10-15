Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 20:18

Прокурор Хабаровска утонула на популярном среди россиян курорте

Mash: военный прокурор Хабаровска утонула у побережья Пхукета из-за сильных волн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за сильных волн у побережья Пхукета утонула 37-летняя российская туристка из Хабаровска, сообщает Telegram-канал Mash. Женщина приехала на отдых вместе с мужем и сыном, которые стояли на берегу в момент трагедии.

По информации журналистов, погибшая служила военным прокурором, и для поездки в Таиланд семья взяла кредит. В роковой день она решила нырнуть с маской для наблюдения за подводной фауной вопреки предупреждениям супруга.

Она исчезла под водой и больше не всплыла, ее тело без признаков жизни было поднято на берег местными спасателями. В настоящее время родственники занимаются организацией транспортировки погибшей в Россию.

Ранее сообщалось, что на испанском острове Майорка немецкий турист погиб, когда пытался спасти свою тонущую супругу на пляже Сон-Бауло: 67-летний мужчина бросился в воду помочь 47-летней жене, а когда они оказались на берегу, помощь потребовалась уже ему. Несмотря на все усилия медиков, спасти немца не удалось. Его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии.

