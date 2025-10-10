Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:58

В Южной Корее россиянку обвинили в совращении мужчин после родов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Южной Корее медперсонал роддома обвинил россиянку по имени Анастасия в том, что она «смущает мужчин своей сексуальностью», сообщает Telegram-канал SHOT. После серии унизительных комментариев молодая мать покинула клинику, заплатив за пребывание более 200 тыс. рублей.

25-летняя уроженка Краснодарского края родила ребенка в частном роддоме города Кунсан, куда переехала к мужу — гражданину Южной Кореи. На следующий день после родов женщина решила немного пройтись по коридору в шортах, оставаясь с капельницей и катетером. По словам Анастасии, медики попросили ее переодеться, объяснив, что она может «смущать своей сексуальностью корейских мужчин, которые пришли навестить жен».

Позже россиянка услышала, как медсестры назвали ее «производителем российского молока», полагая, что она не понимает корейский язык. Позже акушерка принесла ей хурму и молоко, что считается опасным сочетанием для кормящих матерей. После этого Анастасия вместе с мужем решила покинуть клинику. Врачи извинились за инцидент, однако уплаченные деньги полностью не вернули.

Ранее сообщалось, что москвичку задержали при въезде в Южную Корею, несмотря на действующее разрешение на въезд, бронь отеля, обратные билеты и расписанный маршрут. По информации источников, девушка прилетела в отпуск, но границу ей пересечь не дали и повели на допрос. По словам туристки, ей начали задавать странные вопросы — попросили назвать номера корейского автобуса, на котором она поедет в отель, а также рассказать, чем она будет завтракать.

