Воробьев раскрыл, когда под Люберцами откроется новая поликлиника Губернатор Воробьев: поликлиника под Люберцами откроется в начале 2026 года

Новая поликлиника в поселке Октябрьский под Люберцами откроется в начале 2026 года, заявил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, переданным 360.ru, действующее медучреждение в населенном пункте устарело и уже не подлежало ремонту.

Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты. И чтобы в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф — все необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования, — отметил губернатор.

Учреждение будет рассчитано на 350 взрослых и 150 юных пациентов в смену. Он добавил, что часть штата для нового медучреждения уже сформировали, однако поиск специалистов продолжается.

Ранее Воробьев рассказал, что Московская область в 2025 году получит 428 новых автобусов. По его словам, это будут надежные и комфортные машины. Глава региона уточнил, что их направят на самые востребованные маршруты региона.