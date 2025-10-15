Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:09

Воробьев рассказал, сколько новых автобусов появится в Подмосковье

Губернатор Воробьев: в 2025 году Подмосковье получит 428 новых автобусов

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru

В 2025 году Подмосковье получит 428 новых автобусов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев при посещении «Мострансавто». По его словам, которые передает 360.ru, это будут надежные и комфортные машины. Глава региона уточнил, что их направят на самые востребованные маршруты региона.

Ежедневно мы внимательно следим за обращениями жителей, загруженностью остановок, своевременностью прибытия автотранспорта. Понятно, что в таком растущем регионе, как Московская область, необходимо обновление автобусного парка, — отметил Воробьев.

Новые автобусы «Мострансавто» оснащены низкопольным кузовом, обеспечивающим мягкий и плавный ход. В салоне есть удобное информационное табло, USB-розетки и стационарные валидаторы. Также предусмотрены крепления для детских и инвалидных колясок, системы климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрена механическая аппарель.

Ранее Воробьев рассказал, что в Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который позволяет быстро обнаруживать аварии. Он отметил, что в него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона.

