Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:39

Военный эксперт рассказал, какие новые иностранные БПЛА атаковали Дагестан

Военэксперт Артамонов: Дагестан атаковали усовершенствованными БПЛА «Чаклун»

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины совершили атаку на Дагестан усовершенствованными беспилотниками «Чаклун», выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Он подчеркнул, что данный инцидент не следует расценивать как появление принципиально нового оружия. По словам военэксперта, по своим тактико-техническим характеристикам украинский дрон очень напоминает российский БПЛА «Орлан-10».

Я бы не сказал, что новый тип БПЛА, атаковавший Махачкалу, представляет из себя что-то сверхмощное. Не думаю, что это новое оружие, произведенное на Западе. Вероятно, ВСУ просто улучшили беспилотник «Чаклун». Он по характеристикам напоминает наш «Орлан-10». С этой точки зрения надо смотреть на начинку нового дрона, искусственный интеллект, который лежит в основе управления. В большинстве своем для этого используются западные технологии, а также система НАТО и спутники предпринимателя Илона Маска. То есть для меня это было нападение Запада на 80%, а не ВСУ, — пояснил Артамонов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ используют специальные катапульты для запуска беспилотников, которые впоследствии атакуют регионы России. По его словам, подобная модернизация атак, включая облегчение конструкции БПЛА, применяется, в частности, к украинскому дрону «Лютый».

ВСУ
Россия
БПЛА
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.