Военный эксперт рассказал, какие новые иностранные БПЛА атаковали Дагестан

Вооруженные силы Украины совершили атаку на Дагестан усовершенствованными беспилотниками «Чаклун», выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Он подчеркнул, что данный инцидент не следует расценивать как появление принципиально нового оружия. По словам военэксперта, по своим тактико-техническим характеристикам украинский дрон очень напоминает российский БПЛА «Орлан-10».

Я бы не сказал, что новый тип БПЛА, атаковавший Махачкалу, представляет из себя что-то сверхмощное. Не думаю, что это новое оружие, произведенное на Западе. Вероятно, ВСУ просто улучшили беспилотник «Чаклун». Он по характеристикам напоминает наш «Орлан-10». С этой точки зрения надо смотреть на начинку нового дрона, искусственный интеллект, который лежит в основе управления. В большинстве своем для этого используются западные технологии, а также система НАТО и спутники предпринимателя Илона Маска. То есть для меня это было нападение Запада на 80%, а не ВСУ, — пояснил Артамонов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ используют специальные катапульты для запуска беспилотников, которые впоследствии атакуют регионы России. По его словам, подобная модернизация атак, включая облегчение конструкции БПЛА, применяется, в частности, к украинскому дрону «Лютый».