«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан

Вооруженные силы Украины используют специальные катапульты для запуска беспилотников, которые впоследствии атакуют регионы России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такой способ позволяет увеличить дальность полета БПЛА. Он отметил, что подобная модернизация атак, включая облегчение конструкции БПЛА, применяется, в частности, к украинскому дрону «Лютый».

За счет чего дроны ВСУ долетают до регионов России? Украина сейчас запускает дроны со своей территории, потому что они дорабатываются и перерабатываются. Например, тот же дрон «Лютый». Его уже запускают с катапульты. С него сняли шасси, и еще был облегчен целый ряд элементов. Таким образом была увеличена дальность полета, — пояснил Кнутов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что украинские беспилотники пытались атаковать предприятие в регионе. По его словам, пострадавших нет. Он добавил, что в Дагестане действует режим беспилотной опасности, и призвал всех жителей соблюдать меры предосторожности.