В Генштабе объяснили, куда направят резервистов Генштаб ВС России: резервисты будут привлекаться к защите инфраструктуры и НПЗ

Резервистов планируют привлекать к защите объектов энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающих заводов, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Согласно законопроекту, они будут использоваться для противодействия беспилотникам и охраны инфраструктуры в пределах своего региона.

Законопроектом уточняются цели использования резервистов — предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона и противодействия прежде всего беспилотникам, — говорится в заявлении.

Цимлянский также заявил, что резервисты не будут привлекаться к участию в специальной военной операции и их не будут направлять за рубеж. Вице-адмирал уточнил, что их возможные задачи включают защиту стратегически важных объектов на территории России.