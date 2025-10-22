Песков объяснил, чего требует пауза в урегулировании на Украине Песков: пауза в урегулировании на Украине требует вмешательства Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны лично принять участие в украинском урегулировании, которое на данный момент остановилось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что их вмешательство в процесс требует тщательной подготовки, передает ТАСС.

Действительно, пауза, которая сложилась, она требует вмешательства на высшем уровне. Но вмешательство должно быть хорошо подготовлено, — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что ни Владимир Путин, ни его американский коллега не хотят терять время впустую на встрече в столице Венгрии Будапеште. Чтобы встреча была результативной, к ней нужно очень серьезно подготовиться, уточнил представитель Кремля.

До этого политолог Малек Дудаков выразил мнение, что саммит в Будапеште может быть перенесен на другую дату по инициативе Вашингтона. Эксперт предположил, что глава Белого дома хочет избежать повторения ситуации после переговоров на Аляске, по итогам которых не было достигнуто договоренностей по разрешению конфликта на Украине.