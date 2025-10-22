Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:28

Песков объяснил, чего требует пауза в урегулировании на Украине

Песков: пауза в урегулировании на Украине требует вмешательства Путина и Трампа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны лично принять участие в украинском урегулировании, которое на данный момент остановилось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что их вмешательство в процесс требует тщательной подготовки, передает ТАСС.

Действительно, пауза, которая сложилась, она требует вмешательства на высшем уровне. Но вмешательство должно быть хорошо подготовлено, — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что ни Владимир Путин, ни его американский коллега не хотят терять время впустую на встрече в столице Венгрии Будапеште. Чтобы встреча была результативной, к ней нужно очень серьезно подготовиться, уточнил представитель Кремля.

До этого политолог Малек Дудаков выразил мнение, что саммит в Будапеште может быть перенесен на другую дату по инициативе Вашингтона. Эксперт предположил, что глава Белого дома хочет избежать повторения ситуации после переговоров на Аляске, по итогам которых не было достигнуто договоренностей по разрешению конфликта на Украине.

Россия
Украина
США
переговоры
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.