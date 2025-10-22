В Британии раскрыли, что мешает Трампу встретиться с Путиным

В Британии раскрыли, что мешает Трампу встретиться с Путиным Аналитик Меркурис: Трамп не уверен во встрече с Путиным из-за позиций советников

Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа мешают разногласия среди советников главы Белого дома, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, пока американский лидер склоняется к партии миротворцев.

Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию, — сказал Меркурис.

Ранее британский эксперт предупредил, что отказ Трампа передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk может положить конец политической карьере украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт считает, что нежелание администрации США обострять отношения с Россией лишает смысла встречу глав государств.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США вызывают у главы Украины Владимира Зеленского шок. Его реакцию он сравнил с уходом почвы из-под ног.