Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:17

В Британии раскрыли, что мешает Трампу встретиться с Путиным

Аналитик Меркурис: Трамп не уверен во встрече с Путиным из-за позиций советников

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа мешают разногласия среди советников главы Белого дома, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, пока американский лидер склоняется к партии миротворцев.

Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию, — сказал Меркурис.

Ранее британский эксперт предупредил, что отказ Трампа передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk может положить конец политической карьере украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт считает, что нежелание администрации США обострять отношения с Россией лишает смысла встречу глав государств.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США вызывают у главы Украины Владимира Зеленского шок. Его реакцию он сравнил с уходом почвы из-под ног.

Дональд Трамп
Россия
Владимир Путин
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС
В Британии раскрыли, что мешает Трампу встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.