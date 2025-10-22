Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:40

Литва обсуждает закрытие границы с соседом России

Советник Матуленис заявил, что Литва обсуждает закрытие границы с Белоруссией

Вильнюс, Литва Вильнюс, Литва Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com/Global Look Press

Литва обсуждает возможность закрытия границы с Белоруссией, заявил в эфире LRT советник президента республики Дейвидас Матуленис. Политик отметил, что страна делает это в связи с массовым проникновением в воздушное пространство метеорологических зондов. Второй причиной стала сигаретная контрабанда.

Считаем, что наши ответственные представители, МИД должны обратиться к более жестким действиям в общении с белорусскими властями и подчеркнуть: если подобное будет повторяться, мы можем на более длительное время вообще закрыть границу с Белоруссией, — высказался Матуленис.

По информации национального центра управления кризисами, начиная примерно с 23:00 (совпадает с московским временем) вторника, 21 октября, в воздушном пространстве Литвы зафиксировали несколько десятков метеозондов. Как полагают, организаторы сигаретной контрабанды использовали эти устройства для переправки товаров из Белоруссии.

Литовские службы обнаружили на земле в пяти районах страны несколько таких зондов с общим количеством в 7 тыс. пачек сигарет. В связи с инцидентом задержан один человек. Литовские власти уже приняли решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Белоруссией. Железнодорожный пункт в Кене пока работает.

Ранее стало известно, что на белорусско-литовской границе возобновилось движение транспорта. Речь идет об участке дороги на КПП «Шальчининкай» и «Мядининкай».

Литва
границы
Белоруссия
власти
