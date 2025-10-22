Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:20

Скат-хвостокол едва не убил пожилую россиянку

В Подмосковье 64-летняя пенсионерка попала в больницу после блюда из ската

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Подмосковья попала в Бронницкую больницу после блюда из ската-хвостокола на ужин, сообщает Telegram-канал Baza. 64-летняя пенсионерка поступила к врачам с сильным отеком и посинением левой руки. Во время разделывания деликатеса она укололась шипом.

Россиянка рассказала, что накануне перед случившимся сын привез ската, которого она решила приготовить. После укола шипом у женщины появилось жжение и онемение в пальцах.

Пенсионерка не знала, что ядовитый шип ската может вызвать спазмы, паралич мышц и понизить артериальное давление. Возможен даже летальный исход. Медики дали пациентке противоядие и назначили лечение, после чего состояние пенсионерки улучшилось, а симптомы пропали. Женщину отправили долечиваться дома.

Ранее в Приморье мужчина получил серьезные травмы после встречи со скатом. По данным Находкинской городской больницы, россиянин погружался с маской и ластами, когда наткнулся на морского жителя. Пострадавший получил глубокие порезы рук и травмы запястья.

