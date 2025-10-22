Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:28

Омбудсмен Чечни обвинил правозащитников в смерти девушки

Омбудсмен Солтаев: к смерти сбежавшей из семьи девушки причастны правозащитники

К смерти сбежавшей из семьи в Ереван Айшат Баймурадовой могут быть причастны правозащитники, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в Telegram-канале. По его мнению, кризисные центры подобным образом хотели дискредитировать власти региона.

Сейчас пытаются связать смерть Баймурадовой Айшат, которая умерла на территории Армении, с Чеченской Республикой. Дорогие друзья, везде, где они пишут данную информацию, они пишут по неподтвержденным данным, по неподтвержденной информации, — отметил Солтаев.

Ранее сообщалось, что в Ереване обнаружено тело 23-летней Баймурадовой, которая ранее числилась пропавшей без вести. Полиция заявила о розыске девушки 17 октября. Спустя два дня правоохранителям сообщили об обнаружении тела в одной из съемных квартир на улице Демирчяна.

До этого в Тбилиси пятеро мужчин попытались похитить чеченку Лауру Авторханову, которая ранее сбежала из семьи от домашнего насилия. Несколько месяцев она жила в столице Грузии, пока ее не выкрали сестра и несколько ее подельников.

Чечня
омбудсмены
Россия
девушки
