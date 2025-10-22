«Выстрел себе в ногу»: в Госдуме оценили вероятность развала Евросоюза

Разногласия между членами Евросоюза не приведут к распаду организации, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что ни одна из стран-участниц не захочет лишать себя общих ресурсов ЕС.

Нам точно не хочется желать какой-то структуре распасться, тем более когда мы сами были СССР и пережили такой развал. Теперь мы понимаем, сколько плюсов было от проживания друг с другом. Евросоюз не развалится, но разные политические силы могут иметь разные мнения насчет чего-то. Призывы могут быть яркими и серьезными, но это больше проверка реакции прессы и блогеров. Что-либо такое делать — это выстрел себе в ногу, так можно лишить себя ресурсов и возможности взаимодействия с другими странами. И это приведет к падению экономики, — объяснила Журова.

Парламентарий подчеркнула, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит отстаивать интересы своей страны и будет балансировать между Россией и Евросоюзом. По ее словам, пока у него это хорошо получается.

Если есть возможность отстаивать интересы своей страны и уровень жизни в стране будет зависеть от этого, то Орбан будет дружить с Россией. А там, где есть общие европейские ценности, они будут с Европой. Орбан это удачно делает. Они объединились не для того, чтобы разъединяться и кого-то выгонять. Каждая страна имеет право на свое мнение по разным вопросам. Орбан демонстрирует это, блокируя определенные решения по России, когда такие решения пытаются принять, — подытожила Журова.

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что Европейский союз не должен существовать. По его словам, ЕС является гнусной организацией, не обладающей властью.