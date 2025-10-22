Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:43

Страна ЕС призвала соблюдать принцип законности в отношении активов России

Мелони: нужно соблюдать международное право в отношении российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимо соблюдать международное право и принцип законности при использовании замороженных российских активов, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время выступления в сенате парламента республики. По ее словам, также важно обеспечить финансовую стабильность экономик стран Евросоюза.

Считаем необходимым <…> соблюдать международное право и принцип законности, обеспечить финансовую стабильность наших экономик и еврозоны, — сказала Мелони.

Ранее стало известно, что США решили не присоединяться к плану Европейского союза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Решение было озвучено американскими чиновниками на встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне.

До этого газета The Guardian сообщила, что Еврокомиссия с высокой долей вероятности утвердит программу предоставления Украине кредита, обеспеченного активами РФ, до завершения 2025 года. Основанием для такого прогноза стало заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о достигнутом прогрессе по данному вопросу.

Италия
Джорджа Мелони
Евросоюз
российские активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.