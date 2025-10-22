Страна ЕС призвала соблюдать принцип законности в отношении активов России Мелони: нужно соблюдать международное право в отношении российских активов

Необходимо соблюдать международное право и принцип законности при использовании замороженных российских активов, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время выступления в сенате парламента республики. По ее словам, также важно обеспечить финансовую стабильность экономик стран Евросоюза.

Считаем необходимым <…> соблюдать международное право и принцип законности, обеспечить финансовую стабильность наших экономик и еврозоны, — сказала Мелони.

Ранее стало известно, что США решили не присоединяться к плану Европейского союза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Решение было озвучено американскими чиновниками на встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне.

До этого газета The Guardian сообщила, что Еврокомиссия с высокой долей вероятности утвердит программу предоставления Украине кредита, обеспеченного активами РФ, до завершения 2025 года. Основанием для такого прогноза стало заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о достигнутом прогрессе по данному вопросу.