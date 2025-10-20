Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:09

На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ

ЕК может принять решение по кредиту Киеву за счет активов РФ до конца 2025 года

Фото: europarl.europa.eu

Еврокомиссия с высокой долей вероятности утвердит программу предоставления Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, до завершения 2025 года, пишет британская газета The Guardian. Основанием для такого прогноза стало заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о достигнутом прогрессе по данному вопросу.

Польский дипломат на прошлой неделе отметил, что работа над данным финансовым механизмом приближается к успешному завершению. Кредитная схема, как отмечает издание, подразумевает, что Россия в будущем будет использовать свои собственные активы для выплаты репараций по окончании конфликта.

Как подчеркивает газета со ссылкой на свои источники в ЕС, данное предложение не является прямой конфискацией средств. Прежде с аналогичным заявлением выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подтвердив намерение использовать активы для кредитования Киева.

Ранее посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что французская сторона против конфискации замороженных российских активов в Европе. По словам дипломата, его страна строго придерживается законов, а президент Эммануэль Макрон соблюдает международное право.

Россия
Украина
Евросоюз
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
«Такие моменты прекрасны»: Мостовой о чудо-голе Воробьева в ворота ЦСКА
Раскрыты детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.