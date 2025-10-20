На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ

Еврокомиссия с высокой долей вероятности утвердит программу предоставления Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, до завершения 2025 года, пишет британская газета The Guardian. Основанием для такого прогноза стало заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о достигнутом прогрессе по данному вопросу.

Польский дипломат на прошлой неделе отметил, что работа над данным финансовым механизмом приближается к успешному завершению. Кредитная схема, как отмечает издание, подразумевает, что Россия в будущем будет использовать свои собственные активы для выплаты репараций по окончании конфликта.

Как подчеркивает газета со ссылкой на свои источники в ЕС, данное предложение не является прямой конфискацией средств. Прежде с аналогичным заявлением выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подтвердив намерение использовать активы для кредитования Киева.

Ранее посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что французская сторона против конфискации замороженных российских активов в Европе. По словам дипломата, его страна строго придерживается законов, а президент Эммануэль Макрон соблюдает международное право.