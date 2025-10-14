Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:26

Посол Франции высказался о конфискации активов России

Посол Франции де Ривьер: Париж не поддерживает конфискацию активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Франция выступает против конфискации российских активов в Европе, заявил посол страны в Москве Николя де Ривьер в интервью «Ведомостям». Дипломат уточнил, что его государство соблюдает закон.

По этому вопросу президент Эммануэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит <…> Крайне важно, чтобы все соблюдали закон, — уточнил де Ривьер.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Великобритания и Канада заинтересованы в идее использования российских активов для предоставления кредита Украине. По его словам, Евросоюз не рассчитывает на гарантии по займу от членов G7.

Между тем первый зампред комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов считает, что доверие к евро резко упадет, если Евросоюз решит изъять российские активы. По его словам, единого мнения по этому вопросу в Европе нет.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет очень жесткие меры в случае передачи Западом ее активов Украине. При этом она отметила, что инициатива по использованию российских финансовых средств вызвала сдержанную реакцию в ряде стран Европы.

