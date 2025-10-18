Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 08:19

«Это ошибка с самого начала»: отец Маска выступил за ликвидацию Евросоюза

Отец Илона Маска счел Евросоюз гнусной организацией

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Александр Финохин/NEWS.ru

ЕС не должен существовать, заявил Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска. По его словам, которые приводит РИА Новости, Евросоюз является гнусной организацией, не обладающей властью.

Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У него нет реальной власти, его не должно существовать, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз перестал считаться безопасной зоной для иностранных инвестиций из-за развернутой кампании по национализации промышленных предприятий с китайским участием. Государства ЕС осуществляют эти меры для защиты от потенциальных санкционных ограничений со стороны США.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия планирует применять к государствам Ближнего Востока комплексный подход, сочетающий как стимулирующие меры, так и ограничительные действия, чтобы сдерживать их взаимодействие с Россией. Уточнялось, что данная инициатива нацелена на усиление европейского влияния в регионе посредством инвестиционной деятельности и реализации инфраструктурных проектов.

Евросоюз
Эррол Маск
критика
власть
