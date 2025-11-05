«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева Военкор Сладков сравнил Украину с Муму из произведения Тургенева

Если Иван Тургенев российский империалист, то Украина — Муму из его произведения, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. Таким образом он высмеял решение украинского правительства бороться с русским классиком.

Надо перечитать «Муму». Россия — барыня, Герасим — Европа, Муму — Украина. Все сходится! По-нашему, по-империалистически! — сыронизировал военкор.

До этого Тургенева признали символом пропаганды «российского империализма» на Украине, соответствующее решение вынес Украинский институт национальной памяти. Согласно действующему законодательству, руководство Украины обязано провести «декоммунизацию» всех объектов культурного наследия, связанных с именем классика русской литературы.

Ранее украинские власти демонтировали мемориал «Памятник на месте отдыха Петра I» в центре Полтавы. Он был установлен на месте, где российский император отдыхал после победы над шведами в 1709 году. Его демонтаж начали в апреле. В министерстве культуры страны памятник назвали символом колонизации, который призван «узаконить имперское присутствие» на Украине.