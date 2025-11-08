Захарова напомнила о «королевском друге» Байдена после слов о демократии Захарова: заявление Байдена о королях при демократии может обидеть Карла III

Заявление экс-президента США Джо Байдена о том, что при демократии нет королей, может обидеть британского монарха Карла III, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, Байден «метился» в действующего главу Белого дома Дональда Трампа, однако «попал за океан».

Ждем, когда проснется король Карл III и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия, — написала Захарова.

Она предположила, что у представителей ПАСЕ станет больше работы, поскольку им придется принять резолюцию с осуждением «отката» от демократии таких стран, как Испания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и других европейских государств. Эти страны по форме правления являются монархиями, но по политическому режиму — демократиями.

