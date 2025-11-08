Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 10:53

Открылась неприятная правда про квартиру внука Пугачевой в центре Москвы

РИА Новости: квартира Никиты Преснякова в Москве находится в залоге у банка

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недвижимость внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова в центре Москвы площадью 249,3 кв. метра по-прежнему находится в залоге у банка, сообщает РИА Новости. Согласно документам, квартира в Варсонофьевском переулке перешла в собственность мужчины в 2012 году. Кадастровая стоимость апартаментов превышает 163,3 млн рублей.

По данным агентства, при этом с сентября 2018 года на недвижимость наложено обременение в виде ипотеки. Как пояснил юрист Денис Корягин, это означает, что квартира могла быть использована в качестве залога по кредиту, например, для покупки другого имущества. Эксперт отметил, что пока обременение действует, полноправно распоряжаться этой недвижимостью не получится.

Ранее Пресняков показал кадры своего дома в США. После развода с Аленой Красновой звездный родственник привыкает к холостяцкой жизни. В его доме есть неоновая подсветка и голосовой помощник.

До этого певец Владимир Пресняков прокомментировал развод сына с супругой. По его словам, ребенок хорошо перенес этот процесс. Пресняков отметил личностный рост сына на фоне семейной драмы, поскольку, указал артист, он находился в состоянии ребенка до развода, а сейчас делает «осознанные вещи».

