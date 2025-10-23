Внук Пугачевой похвастался своим холостяцким умным домом в США Никита Пресняков показал кадры из своего дома в США

Певец и внук артистки Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал кадры своего дома в США в Instagram (деятельность в РФ запрещена). После развода с Аленой Красновой звездный родственник привыкает к холостяцкой жизни. В его доме есть неоновая подсветка и голосовой помощник.

Интерьер квартиры выполнен в светлых тонах, а само жилище обставлено в минималистичном стиле. Мебели внутри немного, но есть диван, телевизор, кухонная зона и барная стойка. На втором этаже у Преснякова находится спальня.

В свободное время внук Примадонны занимается музыкой, фестивалями и походами в караоке-бары. Дома он пользуется удобствами своего умного жилья. Пресняков показал подписчикам, как переключает освещение и что есть у него в квартире.

Ранее певец Владимир Пресняков прокомментировал развод сына с супругой. По его словам, ребенок хорошо перенес этот процесс. Пресняков отметил личностный рост сына на фоне семейной драмы, поскольку, указал артист, он находился в состоянии ребенка до развода, а сейчас делает «осознанные вещи».