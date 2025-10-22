Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:20

Российский военный скрыл травму спины ради отправки на СВО

RT: боец с позывным Волга отправился на СВО, скрыв травму спины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россиянин с позывным Волга, служивший в уголовном розыске более 30 лет, скрыл серьезную травму позвоночника для участия в специальной военной операции, сообщает RT. Несколько лет назад во время задержания преступников мужчине сломали спину, что привело к временному параличу ног.

После сложной операции и длительной реабилитации в 2023 году мужчина принял решение отправиться на фронт. Пройдя медкомиссию без указания информации о травме, россиянин был направлен в зону СВО, где вошел в состав спецподразделения «Ахмат».

На Запорожском направлении военнослужащий участвовал в штурмовых операциях и эвакуации раненых. В ходе одного из заданий он провел 90 дней без ротации, потеряв около 17 кг веса. За время службы боец дважды получал ранения — во время штурма населенного пункта Клещеевка.

Ранее стало известно, что участник СВО отряда спецназа «Ахмат» с позывным Печенег был атеистом. Однако он поверил в Бога после того, как попал под массированный обстрел. Военный признался, что сейчас ощущает силу Бога.

СВО
военные
Россия
армия
