Военный-атеист поверил в Бога после участия в СВО

Военный-атеист поверил в Бога после участия в СВО Боец с позывным Печенег рассказал, что поверил в Бога после участия в СВО

Участник СВО отряда спецназа «Ахмат» с позывным Печенег был атеистом, но затем поверил в Бога после того, как попал под массированный обстрел, сообщает Telegram-канал ИНДИЯ «АХМАТ» МО РФ. Военный признался, что сейчас ощущает силу Бога.

Я чувствую силу Бога, он меня оберегает, — сказал Печенег.

Военный рассказал, что с 12 лет воспитывался в детском доме, он выразил благодарность своим воспитателям. Печенег находится на СВО с 2023 года, его главная мечта — вернуться домой, получить образование и стать офицером.

Ранее председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными органами Луганской епархии, священник спецназа «Ахмат» протоиерей Сергий рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции стали все чаще появляться бронепанели с иконами. По его словам, бронепанели защищают военнослужащих как духовно, так и физически.

До этого движение «Царский крест» сообщило, что фотография бойца ВС РФ с позывным Казак, погибшего на фронте, замироточила. Утверждается, что боец «призван в небесное воинство и Господь через него обращается» к людям.