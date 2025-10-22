Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 13:27

Военный-атеист поверил в Бога после участия в СВО

Боец с позывным Печенег рассказал, что поверил в Бога после участия в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Участник СВО отряда спецназа «Ахмат» с позывным Печенег был атеистом, но затем поверил в Бога после того, как попал под массированный обстрел, сообщает Telegram-канал ИНДИЯ «АХМАТ» МО РФ. Военный признался, что сейчас ощущает силу Бога.

Я чувствую силу Бога, он меня оберегает, — сказал Печенег.

Военный рассказал, что с 12 лет воспитывался в детском доме, он выразил благодарность своим воспитателям. Печенег находится на СВО с 2023 года, его главная мечта — вернуться домой, получить образование и стать офицером.

Ранее председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными органами Луганской епархии, священник спецназа «Ахмат» протоиерей Сергий рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции стали все чаще появляться бронепанели с иконами. По его словам, бронепанели защищают военнослужащих как духовно, так и физически.

До этого движение «Царский крест» сообщило, что фотография бойца ВС РФ с позывным Казак, погибшего на фронте, замироточила. Утверждается, что боец «призван в небесное воинство и Господь через него обращается» к людям.

СВО
религия
вера
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.