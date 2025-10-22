Финский аэропорт оказался на грани закрытия без российских туристов Аэропорт в Лаппеэнранте могут закрыть из-за убытков и отсутствия туристов из РФ

Аэропорт в Лаппеэнранте, расположенный в Финляндии, столкнулся с угрозой закрытия на фоне значительных убытков, сообщает Yle. По данным журналистов, ситуацию спровоцировало отсутствие российских туристов.

В 2011 году воздушная гавань достигла рекорда по количеству пассажиров, обслужив более 116 тыс. человек. В тот период воздушная гавань занимала пятое место среди самых загруженных международных аэропортов страны, причем большинство путешественников прилетали из Санкт-Петербурга.

Однако пандемия COVID-19 и СВО на Украине привели к резкому падению пассажиропотока. Сейчас деятельность аэропорта находится под угрозой, так как Евросоюз не одобряет финансирование убыточных аэропортов за счет государственных средств.

На сегодняшний день из Лаппеэнранты выполняются рейсы только в итальянский Бергамо, но даже они прекратятся в конце октября. Судьба аэропорта будет решена в ближайшие месяцы. Так, мэр Туомо Саллинен объяснил, что возможные варианты включают получение государственного кредита, передачу управления на аутсорсинг или полное закрытие аэропорта.

Ранее выяснилось, что Финляндия столкнулась с рекордным ростом безработицы после начала СВО. Показатель увеличился с 6% до 10,1%, почти в два раза превысив средний по ЕС.