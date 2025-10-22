Три российских аэропорта возобновили работу

Росавиация сняла ограничения в аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного, сообщили в пресс-службе ведомства. Воздушные гавани снова отправляют и принимают самолеты.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Махачкала, Грозный (Северный): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Махачкалу, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что аэропорт Геленджика временно перестал принимать и отправлять самолеты. Ограничение связано с обеспечением норм безопасности полетов. Его также вводили ночью 21 октября.

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. Спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.